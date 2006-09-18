Американский эксперт оправдывает Януковича

Государства-члены НАТО еще летом решили не приглашать Украину в этом году к Плану действий относительно членства в альянсе.

Об этом сообщает украинская служба радио “Свобода” со ссылкой на президента неправительственной организации “Проект переходных демократий” Брюса ДЖЕКСОНА.

Б.ДЖЕКСОН считает вполне понятной и оправданной позицию премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА, который в Брюсселе заявил о неготовности Украины перейти к новому этапу в отношениях с НАТО.

Американский аналитик и лоббист Б.ДЖЕКСОН, который ранее поддерживал скорейшее вступление Украины в НАТО, сейчас более осторожен в своих оценках. Он говорит, что низкая общественная поддержка членства Украины в альянсе заставила США и европейских союзников пересмотреть перспективы отношений с Киевом. По его словам, еще до окончательного формирования украинского правительства в альянсе знали, что Украина не будет в этом году приглашена к ПДЧ.

“Такое решение было принято консенсусом еще летом. Поэтому это такое же требование европейцев и США, как и позиция украинского правительства. Вся Европа сейчас берет паузу после референдума. И поэтому совсем не удивительно, что и Украина должна учитывать сейчас свое общественное мнение”, - подчеркнул он.

По мнению Б.ДЖЕКСОНА, в последний год было много признаков того, что политически Украина не готова сближаться в отношениях с альянсом. “Это было очевидно всем, ввиду развода между ТИМОШЕНКО и ЮЩЕНКО прошлым летом, слабой деятельности правительства, хаотических действий накануне и после парламентских выборов – это свидетельствовало, что много важной работы не было выполнено. Решающим моментом стали демонстрации нынешним летом против военных тренировок в Крыму, которые убедили всех, что некоторые должностные лица слишком сильно проталкивают это решение, а это в действительности бессмысленно”, - объяснил эксперт.

Б.ДЖЕКСОН также признает, что именно лидеры правящей теперь Партии регионов принимали участие в этих демонстрациях и настраивали общественное мнение против НАТО. Однако он утверждает, что в искажении информации об альянсе виновны все политические силы Украины. “В парламенте нет ни одной партии, которая не искажала бы информацию о НАТО ради собственной политической выгоды. Это включает и самого Президента, и Юлию ТИМОШЕНКО, и Александра МОРОЗА. НАТО стала определенной марионеткой для всех политических сил, и все они несут ответственность за предоставление украинцам неверной информации об альянсе. Партия регионов также играла в этом роль, возможно даже ведущую роль. Но все они либо преувеличивали отношения с НАТО, либо сделали организацию частью страстных политических дебатов”, - считает он.

Вместе с тем, Б.ДЖЕКСОН одобрительно оценивает новый прагматический подход правительства В.ЯНУКОВИЧА к вступлению Украины в НАТО, который, по словам эксперта, суживает и деполитизирует этот вопрос. “Новая риторика может и не такая романтическая, какой она была в 2004 или 2005 годах. Но ее поддерживает большинство украинской общественности. Следовательно, возможно двум Викторам (В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧУ – УНИАН) вместе удастся проводить политику, которая будет более стабильной и более результативной”, - добавил эксперт.

В ближайший год американский эксперт прогнозирует, что правительство сосредоточится на экономических реформах, в частности на присоединении к ВТО. Лишь после этого, по мнению Б.ДЖЕКСОНА, может идти речь о последующем сближении Украины и НАТО.