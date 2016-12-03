НАПК в 2017 году намерено проверить Нацполицию и 5 министерств
В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции утвердили план проведения проверок организации работы по предотвращению и выявлению коррупции в государственных органах, органах власти Автономной Республики Крым, органах местного самоуправления на 2017 год.
Как сообщается на сайте НАПК, соответствующее решение было принято на заседании Нацагентства.
Читайте такжеНАПК уже не считает, что Порошенко должен был задекларировать свою испанскую виллу
Так, согласно плану, в 2017 году НАПК проверит Национальную полицию, 5 министерств (юстиции, молодежи и спорта, инфраструктуры, экономического развития и торговли, культуры), 6 служб (фискальную, авиационную, регуляторную, архивную, казначейскую, по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, службу экспортного контроля), Агентство лесных ресурсов, Госархстройинспекцию, Пенсионный фонд, Киевскую городскую и областную государственные администрации.
Отмечается, что проверки будут проводиться в течение февраля-декабря 2017 года.
В НАПК напомнили, что основными задачами проверок является определение состояния организации работы по предотвращению и выявлению коррупции, а также установление возможных фактов нарушения требований закона "О предотвращении коррупции".