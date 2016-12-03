НАПК в 2017 году намерено проверить Нацполицию и 5 министерств

Как сообщается на сайте НАПК, соответствующее решение было принято на заседании Нацагентства.

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Так, согласно плану, в 2017 году НАПК проверит Национальную полицию, 5 министерств (юстиции, молодежи и спорта, инфраструктуры, экономического развития и торговли, культуры), 6 служб (фискальную, авиационную, регуляторную, архивную, казначейскую, по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, службу экспортного контроля), Агентство лесных ресурсов, Госархстройинспекцию, Пенсионный фонд, Киевскую городскую и областную государственные администрации.

Отмечается, что проверки будут проводиться в течение февраля-декабря 2017 года.

В НАПК напомнили, что основными задачами проверок является определение состояния организации работы по предотвращению и выявлению коррупции, а также установление возможных фактов нарушения требований закона "О предотвращении коррупции".