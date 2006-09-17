Мороз предлагает Нашей Украине союз против Партии Регионов

Присутствие фракции “Наша Украина” вместе с Социалистической партией в антикризисной коалиции сыграло бы роль сдерживающего фактора против намерений взять всю власть правительством, если бы эти намерения шли со стороны Партии регионов. Об этом сказал председатель Верховной рады Украины Александр МОРОЗ во время встречи с хозяйственным активом Винницкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, А.МОРОЗ отметил необходимость не “допустить, чтобы диктатура или авторитаризм со стороны исполнительной власти и Президента перешла к Кабинету министров”.

Он отметил, что “Наша Украина” вместе со СПУ “могут быть сдерживающим фактором против таких намерений, которые имела бы, допустим, Партия регионов”. А.МОРОЗ подчеркнул, что он об этой возможной угрозе говорит “в глаза ЯНУКОВИЧУ и другим”. “Мы не должны допустить перекосов, мы должны по этой шаткой ситуации пройти настолько убедительно, чтобы на следующих выборах сделать более сбалансированную политическую систему в Украине”, - сказал он.

Спикер также отметил, что у Юлии ТИМОШЕНКО есть тайный план, по которому через 7 месяцев якобы можно изменить власть. По его словам, “этот план простой: нужно “отбить” назад политическую реформу через Конституционный Суд, потом убедить Виктора Андреевича (В.ЮЩЕНКО – УНИАН), чтобы он шел на другую работу, а она (Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) тем временем будет баллотироваться на должность Президента Украины”.

По словам А.МОРОЗА, Ю.ТИМОШЕНКО изменяла свое отношение к политреформе, в зависимости от того, была ли она ей выгодной. Он подчеркнул, что политреформу обязательно нужно продолжать, в частности, в части реформирования местного самоуправления.