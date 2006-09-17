Винского исключили из рядов СПУ

Народного депутата Украины Иосифа ВИНСКОГО исключили из рядов Социалистической партии Украины «за действия, несовместимые с Уставом СПУ». Такое решение было принято 17 сентября на заседании политсовета СПУ в Виннице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, сам И.ВИНСКИЙ не приехал на заседание политсовета, хотя был приглашен.

За исключение из партии И.ВИНСКОГО проголосовало 65 членов политсовета из 76 собравшихся, 6 - проголосовало против, 4 - воздержались.

Лидер СПУ, председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ не принимал участия в голосовании, объяснив это тем, что его голос не должен влиять на решение членов политсовета, а также из этических соображений.

Предварительно члены политсовета СПУ проголосовали за рассмотрение этого вопроса на заседании политсовета, а не на съезде партии, как об этом говорилось раньше.

Как сообщал УНИАН, бывший председатель политсовета СПУ И.ВИНСКИЙ выступил против вхождения социалистов в состав коалиции с Партией регионов и коммунистами. После формирования антикризисной коалиции он подал в отставку с должности главы политсовета.

29 августа И.ВИНСКИЙ сказал, что планирует поднять на съезде СПУ вопрос о замене А.МОРОЗА в должности главы партии. Вместе с тем он выразил убеждение, что А.МОРОЗ останется на своей должности, поскольку у него до сих пор сохраняются сильные позиции в партии.

14 сентября лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что рассчитывает на присоединение к парламентской оппозиции "группы ВИНСКОГО" из фракции Соцпартии.