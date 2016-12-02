Шуляк утверждает, что не отправлял самолет внутренних войск в Москву в феврале 2014 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шуляк заявил во время відеодопиту как свидетеля по делу пятерых бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

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"20 февраля или 19, мне сейчас трудно сказать, данный самолет по моему распоряжению летал для транспортировки бойцов внутренних дел, раненых, кажется, в Крыму. А о другом привлечения данного борта я сейчас ничего сказать не могу", - сказал Шуляк.

В свою очередь адвокаты потерпевших в суде отметили, что в связи с допросом членов экипажа самолета Ан-26 бортовой № 07, воздушное судно 19 февраля 2014 года вылетело пустым по маршруту "аэропорт "Жуляны" - Москва (Чкаловский)", где простоял несколько часов и пустым вернулось в Киев. Кроме того, защитники отметили, что в материалах дела есть приказ, подписанный Шуляком 20 февраля о командировке указанного самолета в Москву 19 февраля.

Как повідомлося, по данным СМИ, военно-транспортный самолет Ан-26 совершал рейс в Россию 19 февраля 2014 года - в разгар кровопролитных столкновений на Майдане Независимости в Киеве.

Отмечалось, что из России самолет вез спецсредства для украинских правоохранителей: резиновые пули и светошумовые гранаты для разгона демонстрантов, а также экипировку для бойцов спецподразделений.