Шуляк "не знает", в какое подразделение входили бойцы "черной роты", стрелявшие в активистов Евромайдана
Бывший командующий внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк заявляет, что из-за нехватки информации не может идентифицировать, в какое подразделение входили бойцы в черной форме, стрелявшие в активистов Евромайдана в феврале 2014 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время видеодопроса в качестве свидетеля по делу пяти бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.
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"Я не могу сказать о принадлежности (к конкретному подразделению - УНИАН) людей, которые вели огонь. Для этого недостаточно информации", - сказал Шуляк.
Как сообщал УНИАН, 18 февраля 2014 года в Киеве обострилось противостояние между протестующими на Майдане и силовиками. В тот день погибли 25 человек.
По данным ГПУ, в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева погибли 16 человек.
20 февраля в центре столицы сотрудники киевского "Беркута" начали открыто применять против митингующих огнестрельное оружие.