Шуляк "не знает", в какое подразделение входили бойцы "черной роты", стрелявшие в активистов Евромайдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время видеодопроса в качестве свидетеля по делу пяти бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

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"Я не могу сказать о принадлежности (к конкретному подразделению - УНИАН) людей, которые вели огонь. Для этого недостаточно информации", - сказал Шуляк.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля 2014 года в Киеве обострилось противостояние между протестующими на Майдане и силовиками. В тот день погибли 25 человек.

По данным ГПУ, в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева погибли 16 человек.

20 февраля в центре столицы сотрудники киевского "Беркута" начали открыто применять против митингующих огнестрельное оружие.