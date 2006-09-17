Мороз ставит Президенту ультиматум?

Если Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не подпишет закон о временных следственных комиссиях, то председатель Верховной Рады готов воспользоваться определенным Конституцией правом подписывать закон после преодоления парламентом вето Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Виннице председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ.

Он отметил, что у него состоялся телефонный разговор с В.ЮЩЕНКО по поводу этой ситуации. Как сообщил А.МОРОЗ, он сказал Президенту, что как председатель ВР мог бы воспользоваться этим правом, но «не хочет начинать такую традицию». По его словам, он направил обоснование Президенту Украины, почему этот закон необходимо подписать. А.МОРОЗ выразил надежду, что Президент так и сделает.

По его словам, он знает, что советники В.ЮЩЕНКО сказали ему не подписывать этот закон, поскольку их беспокоила выписанная в законе процедура импичмента Президента.

Как сказал А.МОРОЗ, на ближайшей встрече с В.ЮЩЕНКО он еще раз поднимет этот вопрос, и если он не решится и закон не будет подписан, то он готов сам подписать закон, на который преодолено вето Президента.