Километровая очередь образовалась на границе Украины и Приднестровья

Почти километровая автомобильная очередь образовалась на границе Украины и Приднестровья, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Наблюдатели утверждают, что это, в основном, граждане непризнанной республики, которые стремятся попасть на свои избирательные участки.

Сегодня в Приднестровье проводится референдум о независимости.

Как сказал глава ЦИК Приднестровья Петр ДЕНИСЕНКО, явка постепенно приближается к 50%.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, по словам международных наблюдателей, они стали свидетелями того, что «необходимость выполнить свой гражданский долг заставляет людей пересекать большие расстояния». «Люди осознают важность каждого голоса для того, чтобы референдум состоялся», - подчеркнули они.

Среди международных наблюдателей есть представители таких православных и патриотических общественных организаций Украины как «Единое Отечество», Союз православных граждан Украины, Антиблокадный комитет и другие.

Молдова и целый ряд международных организаций, в частности, Европейский Союз, уже объявили референдум в Приднестровье незаконным.