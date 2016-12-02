Луценко: в этом году прокуратура вернула государству 15,5 млрд. гривень

Такие данные привел генпрокурор Юрий Луценко в прямом эфире телеканала «1+1».

«Да, система прокуратуры подлежит реформе, ей нужно менять имидж старого постсоветского монстра, который был неподконтрольный общественности. Я еще не привык к тому, что ко мне обращаются господин Генпрокурор, но уже могу отвечать за действия этой системы. Прокуратура вдвое сокращена, на 98% завершена люстрация. На сегодня прокуратура ведет процессуальное руководство 1,7 млн. уголовных производств», - подчеркнул он.

По словам Луценко, прокуратура сейчас обходится государству в три раза меньше, чем ежегодно возвращает в госбюджет.

«Что это значит например в Киеве? Возвращение 1, 5 тыс. га земли, украденных в страшные времена дерибана Черновецкого в Киевской области - 15 тыс. га лесных угодий. В городе Днепр это означает 200 объектов коммунальной собственности, украденной во времена Партии Регионов. В Червонограде Львовской области это означает возвращенную горно-обогатительную фабрику, возле которой крутилась Королевская и ее свита. О чем это свидетельствует? Прокуратура тяжело, но заработала и я вижу движение этой системы. Она выполняет свою общественную задачу - защищать интересы государства, защищать интересы гражданина», - отметил он.