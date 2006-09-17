Мороз договорился с Януковичем по телефону

Во время телефонного разговора председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ и премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ договорились ускорить работу над Программой действий правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ сообщил сегодня на пресс-конференции в Виннице.

Он отметил, что в среду, 20 сентября, встретится с премьер-министром, чтобы в том числе обсудить и вопрос Программы деятельности правительства.

По убеждению А.МОРОЗА, работа над Программой действий правительства «будет конструктивной». По его словам, в основу проекта программы лягут те позиции, которые есть в соглашении о создании коалиции.

Как считает председатель ВР, в ближайшее время этот вопрос будет решен,и программа будет подана в парламент.

По словам А.МОРОЗА, сегодня фракция «Наша Украина» также привлечена в подготовку проекта программы, поскольку семь ее представителей являются членами Кабинета Министров Украины, в том числе министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО и министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК (назначенные по квоте Президента Украины).

Он напомнил, что Роман ЗВАРИЧ, который является министром юстиции, визирует все постановления правительства и таким образом влияет на решения Кабмина (Р.ЗВАРИЧ является членом «Нашей Украины»).