Мороз договорился с Януковичем по телефону
Спикер встретится с премьер-министром
Во время телефонного разговора председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ и премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ договорились ускорить работу над Программой действий правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ сообщил сегодня на пресс-конференции в Виннице.
Он отметил, что в среду, 20 сентября, встретится с премьер-министром, чтобы в том числе обсудить и вопрос Программы деятельности правительства.
По убеждению А.МОРОЗА, работа над Программой действий правительства «будет конструктивной». По его словам, в основу проекта программы лягут те позиции, которые есть в соглашении о создании коалиции.
Как считает председатель ВР, в ближайшее время этот вопрос будет решен,и программа будет подана в парламент.
По словам А.МОРОЗА, сегодня фракция «Наша Украина» также привлечена в подготовку проекта программы, поскольку семь ее представителей являются членами Кабинета Министров Украины, в том числе министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО и министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК (назначенные по квоте Президента Украины).
Он напомнил, что Роман ЗВАРИЧ, который является министром юстиции, визирует все постановления правительства и таким образом влияет на решения Кабмина (Р.ЗВАРИЧ является членом «Нашей Украины»).