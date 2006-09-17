Кому День без автомобиля - праздник?

В Брюсселе сегодня проходит День без автомобиля. Все въезды в столицу Бельгии перекрыты до вечера, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Сесть за руль автомобиля разрешено исключительно врачам, инвалидам и торговцам. Однако скорость передвижения для них ограничено 30 км в час.

Большинство брюссельцев воспринимают День без автомобиля как праздник.