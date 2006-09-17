Кому День без автомобиля - праздник?
14:19, 17 сентября 2006Политика
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Все въезды в Брюссель перекрыты
В Брюсселе сегодня проходит День без автомобиля. Все въезды в столицу Бельгии перекрыты до вечера, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
Сесть за руль автомобиля разрешено исключительно врачам, инвалидам и торговцам. Однако скорость передвижения для них ограничено 30 км в час.
Большинство брюссельцев воспринимают День без автомобиля как праздник.
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