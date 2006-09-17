На следующей неделе парламент планирует обсудить проект госбюджета-2007

На ближайшей пленарной неделе (19-22 сентября) Верховная Рада планирует обсудить проект государственного бюджета на 2007 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ сегодня на пресс-конференции в Виннице.

Он подчеркнул, что «бюджет будет принят своевременно». В то же время Председатель ВР отметил, что на сегодняшний день существует много вопросов к проекту бюджета, внесенного Кабинетом Министров.

По словам А.МОРОЗА, в первую очередь это касается вопросов, связанных с перераспределением ВВП, а также вопросов относительно финансирования местных бюджетов.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября в парламенте был зарегистрирован проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2007 год».

Согласно информации Министерства финансов, доходы сводного бюджета предусмотрены на уровне 179,4 млрд. грн., расходы сводного бюджета - 196,5 млрд. грн.

Доходы государственного бюджета без межбюджетных трансфертов на 2007 год планируются в размере 140,3 млрд. грн., из них доходы общего фонда госбюджета - 112,4 млрд. грн., доходы специального фонда - 27,8 млрд. грн. Расходы госбюджета-2007 запланированы в сумме 153,46 млрд. грн. В частности, расходы общего фонда госбюджета – 125,9 млрд. грн., спецфонда – 27,6 млрд.

Уровень перераспределения ВВП через сводный бюджет в 2007 году будет составлять 30,2%. Предельный размер дефицита на 2007 год предусматривается в размере 15,1 млрд. грн., или 2,55% ВВП.

Финансирование общего фонда бюджета в 2007 году планируется за счет внешних и внутренних государственных заимствований. Объем займов прогнозируется в размере почти 9,8 млрд. грн., из них внешних - 6 млрд. грн., внутренних - 3,8 млрд. грн.

Предельный размер государственного внешнего долга на конец 2007 года определен в размере 9,9 млрд. дол., внутреннего - 1 млрд. дол.

Поступления от приватизации в проекте бюджета-2007 запланированы на уровне 10 млрд. грн.

Проект бюджета-2007 рассчитан, исходя из роста ВВП в 6,5% (номинальный - 594,1 млрд. грн.), инфляции - 7,5%, рост цен на промпродукцию - 14,4%, положительное сальдо торгового баланса по итогам 2007 года должно составить 163 млн. дол.

Кабмин в 2007 году прогнозирует среднегодовой обменный курс гривни (для расчета госбюджета) на уровне 5,1 грн. за дол., ориентировочную цену на газ - 135 дол./1 тыс. куб.м.