Ющенко взял Балогу в дорогу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с однодневной рабочей поездкой в Одесскую область.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента, запланировано, что глава государства проведет совещание с руководством региона, посетит Спасо-Преображенский собор, фестиваль национальных культур «Наша Бессарабия» и пересмотрит постановку оперного представления «Запорожец за Дунаем».

В поездке В.ЮЩЕНКО сопровождают глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА и министр культуры и туризма Юрий ЛИХОВЫЙ.