Ющенко взял Балогу в дорогу
11:54, 17 сентября 2006Политика
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Глава государства отбыл в Одесскую область
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с однодневной рабочей поездкой в Одесскую область.
Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента, запланировано, что глава государства проведет совещание с руководством региона, посетит Спасо-Преображенский собор, фестиваль национальных культур «Наша Бессарабия» и пересмотрит постановку оперного представления «Запорожец за Дунаем».
В поездке В.ЮЩЕНКО сопровождают глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА и министр культуры и туризма Юрий ЛИХОВЫЙ.
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