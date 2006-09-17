Президент посетит Одесскую область

10:13, 17 сентября 2006
Политика
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Рабочая поездка продлится один день

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО побывает с однодневной рабочей поездкой в Одесской области.

Как сообщает официальное интернет-представительство главы государства, запланировано, что В.ЮЩЕНКО проведет совещание с руководством области.

Кроме того, планируется, что Президент посетит фестиваль национальных культур «Наша Бессарабия».

 

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