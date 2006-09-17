Президент посетит Одесскую область

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО побывает с однодневной рабочей поездкой в Одесской области.

Как сообщает официальное интернет-представительство главы государства, запланировано, что В.ЮЩЕНКО проведет совещание с руководством области.

Кроме того, планируется, что Президент посетит фестиваль национальных культур «Наша Бессарабия».