Президент посетит Одесскую область
10:13, 17 сентября 2006Политика
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Рабочая поездка продлится один день
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО побывает с однодневной рабочей поездкой в Одесской области.
Как сообщает официальное интернет-представительство главы государства, запланировано, что В.ЮЩЕНКО проведет совещание с руководством области.
Кроме того, планируется, что Президент посетит фестиваль национальных культур «Наша Бессарабия».
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