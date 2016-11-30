Генпрокурор Юрий Луценко назначил руководителя Генеральной инспекции ГПУ. Соответствующий приказ луценко подписан сегодня, 30 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

Руководителем Генеральной инспекции ГПУ стал Владимир Уваров.

Луценко рассказал, что по результатам конкурса, после прохождения тестов и собеседований ему было рекомендовано комиссией по отбору кандидатов в Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины для назначения на должность руководителя Генеральной инспекции Владимира Уварова, который имеет более 20-летний стаж работы в органах внутренних дел, а в последние годы занимался научной и преподавательской деятельностью.

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Луценко отметил, что Владимир Уваров назначается на должность на 3 месяца, а в случае эффективности его работы, с ним будет заключен 5-летний контракт. Также Генпрокурор подчеркнул, что уже до конца декабря должен быть сформирован полный состав Генеральной инспекции.

«88 работников Генеральной инспекции имеют с 1 января начать то, что от нас ожидает очень давно общество – это решительное наступление», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 8 августа Луценко подписал приказ об организационных мерах по обеспечению формирования кадрового состава Генеральной инспекции Генпрокуратуры во главе со своим заместителем Анжелой Стрижевской. Генинспекция должна в тайном режиме проверять сигналы о коррупции среди работников прокуратуры.