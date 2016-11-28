В ГПУ заявили, что Азаров встречался с Путиным во время расстрелов на Майдане
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 18 февраля 2014 года вылетел в Санкт-Петербург и в России имел встречу с Владимиром Путиным.
Об этом сообщил старший прокурор ГПУ Алексей Донской во время видеодопроса, передает Еспресо.TV.
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"18-19 февраля 2014 года Азаров, через три недели после отставки, вместе с его сыном-депутатом и сотрудником управления государственной охраны совершил поездку в Россию", - заявил старший прокурор ГПУ Донской.
По его данным, Азаров вместе с сыном вылетел в Санкт-Петербург в аэропорт "Пулково".
Старший прокурор сказал, что Азаров во время поездки встречался с высшим руководством России, президентом Путиным.
Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключает, что в ближайшее время может быть объявлено подозрение в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины экс-премьер-министру Азарову.