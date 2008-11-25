Нафтогаз пообещал за 5 дней расплатиться с Газпромом

НАК «Нафтогаз Украины» до 1 декабря текущего года погасит задолженность за газ, поставленный в сентябре, и часть задолженности за газ, поставленный в октябре 2008 года.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по результатам встречи председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ и главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА.

«Достигнута договоренность, что НАК «Нафтогаз Украины» до 1 декабря текущего года погасит задолженность за газ, поставленный в сентябре, и часть задолженности за газ, поставленный в октябре 2008 года», говорится в сообщении.

По информации «Газпрома», после этого стороны продолжат переговоры о реализации положений межправительственного меморандума о сотрудничестве в газовой сфере от 2 октября 2008 года.

При этом на переговорах было подчеркнуто, что «переход на прямые долгосрочные контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» возможен только при условии погашения украинской стороной всей имеющейся задолженности».