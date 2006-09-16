Луценко давно не видел большей кучи

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО спокойно относится к инициативе депутатов фракции из Партии регионов создать временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию коррупционных проявлений в высших эшелонах министерства.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Таращанском районе в интервью журналистам Ю.ЛУЦЕНКО заявил: «Пусть инициируют, это их личное дело. Я буду министром столько, сколько мне отпущено, и никто меня от туда (с поста главы МВД – УНИАН) не отстранит, кроме как законным путем».

«Чем бы дитя ни тешилось - лишь бы не плакало. Но, по-моему, большей кучи бреда, притянутого за уши, я давно не видел», - добавил Ю.ЛУЦЕНКО, комментируя высказывания этих народных депутатов в свой адрес.

В контексте сказанного министр также выразил пожелание: «Ну, если есть ко мне какие-то претензии – в прокуратуру. Пусть вызывают, пусть сажают, нет вопросов. В том, что у меня сзади «хвостов» нет, я абсолютно спокоен. И тут этим господам вряд ли удастся изменить», - резюмировал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября народные депутаты от фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ, Василий КИСЕЛЕВ и Александр ПЕКЛУШЕНКО в порядке законодательной инициативы внесли на рассмотрение Верховной Рады Украины проект постановления Верховной Рады Украины „Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам проверки фактов коррупционных действий, злоупотребления служебным положением со стороны отдельных должностных личностей Министерства внутренних дел Украины, которые изложены в статье „Другая милиция” газеты «2000» от 08 сентября 2006 г.”. Председателем комиссии предложено избрать народного депутата Владимира СИВКОВИЧА.

Кроме того, указанные народные депутаты предлагают Кабинету Министров на время работы Временной следственной комиссии отстранить министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО и других должностных лиц, в отношении которых в статье приведены факты коррупционных действий и злоупотребления служебным положением, от исполнения служебных полномочий.