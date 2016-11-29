Дискуссия о "дорожной карте" в Минске была короткой из-за позиции России - Климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге по итогам переговоров глав МИД "нормандского формата" в Минске, который транслировался на телеканале "112 Украина".

Читайте такжеКлимкин обвинил Россию в невыполнении "Минска"

"Дискуссия относительно логики "дорожной карты". Она, увы, была довольно короткой, поскольку российская сторона не соглашается на ключевые приоритеты. У нас остается фундаментальная разница в видении этой "дорожной карты". То, чего хочет российская сторона, это фактически легитимизировать свой протекторат или колонию на Донбассе, не совершая шагов по передаче контроля над территорией оккупированного Донбасса международному сообществу, ОБСЕ, не совершая шагов по улучшению безопасности, не осуществляя гуманитарные шаги", - подчеркнул Климкин.

Министр подчеркнул, что гуманитарное измерение не является вопросом согласования "дорожной карты", потому что это должно быть сделано безотлагательно.

"На самом деле, это должно было бы уже давно сделано. И я сегодня привлек внимание всех, что реально в этом году освобождение идет еще сложнее, чем в предыдущем, и это ужасная, катастрофическая ситуация", - считает Климкин.

"Ну а что касается «дорожной карты», возвращаясь к ней, дискуссия была очень поверхностной, дискуссия будет продолжаться в различных форматах", - заверил глава МИД.

Ранее Климкин заявлял, что в Минске на встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" в качестве доказательства российской агрессии продемонстрировал фото российского беспилотника и маршрут его полета над Украиной.