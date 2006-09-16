Бойко обвиняет правительства Тимошенко и Еханурова в дестабилизации ТЭК

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО обвиняет правительства Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЕХАНУРОВА в дестабилизации работы топливно-энергетического комплекса государства.

Об этом говорится в официальном заявлении Ю.БОЙКО, переданном УНИАН.

По словам Ю.БОЙКО, первые шаги нового правительства были направлены на оздоровление ситуации в ТЭК, который “пострадал от непрофессионализма и ужасной коррупции”, а также был “расшатан популизмом”.

Как отмечает министр, еще в конце августа правительство утвердило план антикризисных мероприятий, на первых местах в котором – надлежащая подготовка к зиме, энергетическая безопасность, оптимизация тарифов ради социальной защиты населения.

“К сожалению, энергетическую безопасность и социальную стабильность опять пытаются принести в жертву политическим амбициям. Те, кто довел свою управленческую несостоятельность, пытаются дезориентировать общество. Для этого экономические вопросы умышленно политизируются”, – отмечает Ю.БОЙКО. “Мы не привыкли разбрасываться обвинениями или оправдываться. Но сегодня наступило время расставить точки над “і”. Мы вынуждены сказать: ответственность за жалкое состояние дел в топливно-энергетическом комплексе и катастрофическое повышение тарифов для населения несут наши сегодняшние критики”, - заявляет министр.

В частности, он обвиняет правительство Ю.ТИМОШЕНКО в разрушении системы межправительственных соглашений и контрактов, подписанных правительством Виктора ЯНУКОВИЧА в 2004 году, “которая гарантировала Украине до 2009 года получение российского и туркменского газа по самой низкой в Европе цене”.

В свою очередь, утверждает Ю.БОЙКО, правительство Ю.ЕХАНУРОВА переложило рост цены на газ на плечи населения. “Оно дважды повышало тарифы на газ, электроэнергию, и, соответственно, на жилищно-коммунальные услуги в отрыве от механизма компенсации потерь для малообеспеченных людей. Хотя средства на это были: 5 миллиардов гривен, полученных дополнительно в 2005 году от “Нафтогаза Украины” посредством изнурительного налогообложения, и остатки средств от повторной продажи «Криворожстали», - всего свыше 12 миллиардов остатков на казначейских счетах. Однако, в бюджете на 2006 год не было предусмотрено ни копейки компенсации населению и бюджетным организациям от подорожания энергоносителей, вместо этого все финансовые резервы государства за полгода проедены”, – отмечается в заявлении министра топлива и энергетики.

Ю.БОЙКО также заявляет, что два предыдущих правительства оставили страну почти без резервов газа. Так, по информации Минтопэнерго, по состоянию на 1 августа 2006 года отставание запасов газа от нормативных составляло 4-6 млрд. кубометров. “Возникла реальная опасность остаться зимой без тепла. Сегодня это угрожающее состояние преодолено. Благодаря сочинским договоренностям В.ЯНУКОВИЧА с руководством Российской Федерации, поставки газа в Украину увеличены”, – подчеркнул министр.

Он также сообщил, что запасы газа в Украине на сегодня составляют около 23 млрд. кубометров, и до начала отопительного сезона планируется их увеличение до 24-24,7 миллиардов кубометров.

Кроме того, Ю.БОЙКО заявляет, что предыдущие правительства “довели чрезвычайно прибыльную в 2003-2004 годах Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины» до миллиардных убытков”.

При словам министра, два предыдущих правительства почти полностью “разрушили” отношения со стратегическими партнерами относительно поставок нефти га газа.

“Правительство ЯНУКОВИЧА получило в наследство разрушенные отношения с нашими стратегическими партнерами на Востоке – Россией и Туркменистаном. Украина потеряла 800-миллионный туркменский рынок для наших товаров, и потеряла туркменский газ для своих потребителей. Из-за этого вопрос поставок на 2006-2007 годы до последнего времени висел в воздухе, и сегодня мы говорим только о первых позитивных шагах в его решении”, – говорится в заявлении министра.

Ю.БОЙКО также сообщил, что на 2007 год правительство В.ЯНУКОВИЧА предусмотрело в бюджете стабилизационный фонд в размере три млрд. грн.

“Новое правительство вынуждено тушить пожары, зажженные предшественниками. Бесспорно, мы это сделаем, а после – вернем динамику и качество развития, основанное правительством ЯНУКОВИЧА два года назад. Но мы призываем наших оппонентов: нельзя в нелегкий час зарабатывать свой политический капитал на трудностях государства, наших людей”, – отмечает министр. По его словам, “мы ожидаем конструктивную дискуссию о приоритетах развития. Вместо этого, нам предлагают базарную ссору. Юлия ТИМОШЕНКО сознательно врет, когда говорит, что украинского газа хватит для нужд социальной сферы”.

Кроме того, Ю.БОЙКО сообщил, что, согласно балансу газа на 2005 г. (во время премьерства Ю.ТИМОШЕНКО (Распоряжение Кабмина №918-р от 16 декабря в 2004 г.) собственная добыча газа в Украине составляла - 20,2 млрд. куб. м, а потребление - 33,2 млрд. куб. м (в т.ч. население - 17,7 млрд. куб. м, бюджетные учреждения - 1,1 млрд. куб. м, теплокоммунэнерго - 14,4 млрд. куб. м). Таким образом, потребление на 14,2 млрд. куб. м превышало добычу.

“Экс-премьер-министр Украины не может не владеть собственными цифрами. План добычи украинского газа на 2006 год составляет 20,6 млрд. куб. при потребностях населения и жилищно-коммунальной сферы в 35,8 млрд.”, – отмечает Ю.БОЙКО.

Он заверяет, что “правительство ЯНУКОВИЧА не допустит нестабильности в энергетическом секторе и в экономике страны в целом. Наши шаги понятны, а политика – прогнозируемая, поскольку строится не на лозунгах, а на принципах социальной ответственности и профессиональных планах действий”.