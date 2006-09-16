Президент Украины почтил память Гонгадзе

Сегодня, в шестую годовщину гибели журналиста Георгия Гонгадзе, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе со всеми родными и близкими журналиста почтил его память.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, В.ЮЩЕНКО и его семья в этот скорбный день вспоминают Георгия как искреннего, молодого, талантливого человека: «Сегодня мы вспоминаем Георгия как журналиста, чьими главными чертами были внутренняя свобода и небезразличие к судьбе Украины».

Президент выразил соболезнование родным погибшего журналиста. В настоящее время, отметил он, в Украине уже сделаны первые шаги для увековечения памяти Г.Гонгадзе – его именем, в частности, названа одна из улиц столицы. В то же время, подчеркнул В.ЮЩЕНКО, самым главным для родных журналиста и общества остается полное раскрытие дела его убийства, привлечение к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков и организаторов преступления. Следовательно, власть и правоохранительные органы осознают свой долг. Президент отметил, что сделает все, от него зависящее, чтобы дело было окончательно раскрыто.

Для Украины имя Г.Гонгадзе стало символом политических перемен и свободы слова, подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Сегодня же от имени главы государства к памятному знаку Г.Гонгадзе в Тараще возложили цветы и зажгли поминальную свечу.