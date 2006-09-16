На митинге памяти Гонгадзе выступили Томенко, Черновол, Герман, Мельниченко

Народные депутаты Украины из разных фракций выступили на митинге-реквиеме памяти журналиста Георгия Гонгадзе, который прошел вблизи поселка Тараща Киевской области возле памятного знака журналисту.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, народный депутат Николай ТОМЕНКО (фракция БЮТ) отметил, что на сегодня существует достаточно возможностей, чтобы завершить расследование дела об убийстве Г.Гонгадзе и привлечь к ответственности как заказчиков, так и убийц журналиста. Он отметил, что Г.Гонгадзе «не хотел изменить власть», а «хотел изменить страну, изменить мировоззрение». По словам Н.ТОМЕНКО, именно Г.Гонгадзе помог людям пройти «испытание правдой». По мнению депутата, теперь люди должны «пройти испытание справедливостью». Н.ТОМЕНКО считает, что дело об убийстве Г.Гонгадзе висит над Украиной, «как дамоклов меч» , и она должно быть расследовано.

На митинге также выступил народный депутат Украины Тарас ЧОРНОВИЛ (фракция Партии регионов). Он отметил, что в свое время убийство лидера Народного Руха Украины Вячеслава Чорновила показало, что начинает действовать «кровавая машина, которая уничтожает всех, кто думает иначе, чем те, кто при власти». По убеждению депутата, те, кто убили В.Чорновила, те убили и Г.Гонгадзе.

Кроме того, на митинге выступила народный депутат Анна СТЕЦИВ (фракция Партии регионов).

В свою очередь, экс-майор государственной службы охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО, выступая на митинге, отметил, что не знал Г.Гонгадзе лично. По его словам, он работал в Администрации экс-президента Леонида КУЧМЫ и видел, что там «врут, влезают вам (журналистам) в карманы». Он сказал, что тех, кого не могли купить, «система уничтожала». По словам экс-майора, он все это видел и понял «так жить нельзя, мы задохнемся в этой лжи». Он отметил, что не сожалеет о тех шагах, которые были сделаны. «Как офицер, я буду идти до конца, чего бы мне это не стоило», - отметил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.