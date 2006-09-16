Балога планирует укрепление президентской власти

Новоназначенный глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА планирует провести ревизию всей президентской вертикали.

Как передает корреспондент УНИАН, такой вывод можно сделать с его слов, сказанных сегодня на брифинге в Секретариате главы государства.

«Для того, чтобы полномочия Президента Украины осуществлялись в полном объеме, мы должны провести ревизию в пределах всей президентской вертикали», - сказал В.БАЛОГА.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшнем этапе «новое значение» приобретает конституционное право Президента на законодательную инициативу.

Также В.БАЛОГА заявил, что внешний курс государства остается неизменным, и, согласно Конституции, является исключительно прерогативой Президента Украины.