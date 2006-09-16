Мороз: все прекрасно знают, кто заказчики убийства Гонгадзе

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ отвергает утверждения некоторых средств массовой информации о том, что вчерашние парламентские слушания о состоянии расследования убийства журналиста Георгия Гонгадзе были продиктованы политической конъюнктурой «тех или других политических сил».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время митинга-реквиема возле памятного знака журналисту Г.Гонгадзе в Таращанском районе.

По словам председателя ВР, вчера при заслушивании информации генпрокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО о состоянии расследования убийства Г.Гонгадзе все политические силы, представленные в парламенте, были единодушны в том, что необходимо поставить юридическую точку в данном деле.

По словам А.МОРОЗА, только те журналисты, которые «привыкли ложиться под власть», могут говорить о том, что такие слушания являются политической конъюнктурой.

Он напомнил, что сегодня судят только исполнителей этого преступления. А.МОРОЗ подчеркнул, что общество не устраивает это, и оно хочет знать, кто заказал это убийство.

Председатель ВР также отметил, что все прекрасно знают, кто является заказчиками, но «все ходят окольными путями», говоря о том, что якобы нет юридических доказательств против заказчиков .

А.МОРОЗ считает, что на сегодня это дело об убийстве журналиста находится под контролем мировой общественности. По его словам, общество понимает, что если оно не может быть раскрыто, то что говорить о других делах.