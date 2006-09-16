Луценко: мы смогли одолеть Кучму, но не смогли одолеть кучмизм

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сомневается, что Генеральная прокуратура доведет до конца расследование дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам перед траурным митингом-реквиемом памяти Г.Гонгадзе в Таращанском районе, который проходит возле памятного знака журналисту.

Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что есть пленки экс-майора Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, подлинность которых подтверждена различными международными экспертизами. По словам министра, на этих пленках звучат голоса определенных лиц, которые на сегодня «слава богу, живы и могут давать показания при политической воле Генпрокуратуры».

“Будет ли такая воля в этой прокуратуре?”, - спросил Ю.ЛУЦЕНКО и сам ответил: ”На сегодня – нет”. При этом он добавил: «Очевидно, что рано или поздно она (воля) появится, я в это верю, потому что все основания для завершения (расследования дела Г.Гонгадзе – УНИАН) есть».

Отвечая на вопрос, как он расценивает заявление генпрокурора Александра МЕДВЕДЬКО о том, что Генпрокуратура может реанимировать уголовное дело против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, министр сказал: «Генпрокуратура Украины все может возбудить против кого угодно… Но вот сможет ли она доказать хоть одно дело, это второй вопрос».

Выступая на митинге, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что «история Украины – это история восстания… В Таращанских лесах возникла еще одна искра, которая привела к Майдану – к восстанию против КУЧМЫ и кучмизма». По его словам, “мы смогли одолеть КУЧМУ, но не смогли одолеть “кучмизм в разных его проявлениях”. В контексте сказанного министр отметил, что на сегодня есть еще много людей, «которые не смогли в себе победить кучмизм, в том числе в раскрытии этого дела».

Также в своей речи Ю.ЛУЦЕНКО выразил обеспокоенность тем, что Генпрокуратура до сих пор “не вызывала по серьезному ни КУЧМУ, ни ЛИТВИНА, ни других людей, чьи голоса звучат на пленках МЕЛЬНИЧЕНКО”. Кроме того, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, до сих пор не сделаны очные ставки между Н.МЕЛЬНИЧЕНКО и «этими людьми».

Завершая свое выступление, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что государственные мужи должны понять, что дело Гонгадзе не сможет остановиться на исполнителях».

«Власть должна научиться сказать горькую правду, в том числе - юридическим организаторам и заказчикам этого убийства», - сказал министр.