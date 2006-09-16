Заявление Януковича о НАТО дезавуировано

Экс-глава Секретариата Президента Украины Олег РЫБАЧУК считает, что мир услышал вчерашнее заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, а выступления министра обороны Анатолия ГРИЦЕНКО и министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА дезавуировали высказывание премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюсселе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Секретариате главы государства, которую он провел вместе с новоназначенным руководителем Секретариата Виктором БАЛОГОЙ.

«Я думаю, что мир услышал вчерашнее заявление Президента», - сказал О.РЫБАЧУК.

Напомнив о вчерашних выступлениях А.ГРИЦЕНКО и Б.ТАРАСЮКА, он подчеркнул, что «это заявление (В.ЯНУКОВИЧА в Брюсселе – УНИАН) уже дезавуируется само по себе».

По словам О.РЫБАЧУКА, политическим субъектам нужно понять, что руководитель правительства не является руководителем одной партии.

«Что важно было услышать, и где премьер сдавал экзамен – это на то, что у него слово не расходится с делом, и что государство имеет продолжение курса. И здесь выводы сделаны», - сказал О.РЫБАЧУК.

В свою очередь, новый руководитель Секретариата Президента Виктор БАЛОГА подчеркнул, что курс на евроатлантическую интеграцию Украины зафиксирован в соответствующих законах, за которые в свое время голосовала и фракция Партии регионов. «Поэтому В.ЯНУКОВИЧ, как премьер-министр и лидер партии, должен выполнять требования украинского законодательства. И того, что зафиксировано в Универсале национального единства, я считаю, мы должны придерживаться в первую очередь», - сказал В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября в Брюсселе после заседания комиссии «Украина-НАТО» премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина откладывает свое желание присоединиться в НАТО.

15 сентября В.ЮЩЕНКО выразил обеспокоенность попытками ревизии внешнеполитического курса Украины. «Я имел не очень приятный разговор с премьером по этому вопросу », - сказал он.

Говоря о заявлении В.ЯНУКОВИЧА относительно НАТО Президент сказал, что понимает, что оно формировалось под воздействием его политической позиции.

Однако, по словам В.ЮЩЕНКО, предметом объединения всегда является общая цель. При этом Президента напомнил, что существует закон о принципах национальной безопасности Украины.

«Это - основа для внешнеполитического курса», - сказал он. В.ЮЩЕНКО заявил, что требует от правительства четкого соблюдения положений данного закона.

В свою очередь, министр обороны Украины А.ГРИЦЕНКО заявил, что считает необоснованным, нелогичным и ошибочным заявление премьер-министра Украины об отсрочке присоединения Украины к Плану действий о членстве в НАТО (ПДЧ).

В то же время, министр иностранных дел Украины Б.ТАРАСЮК заявил, что внешнеполитический курс Украины остается неизменным, а высказывание В.ЯНУКОВИЧА расценил как заявление лидера партии.