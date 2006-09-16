Секретариат Президента переходит в наступление
12:43, 16 сентября 2006Политика
452 0
Виктор Балога использует все лучшее от Рыбачука
Новоназначенный глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заявляет, что Секретариат Президента будет работать в наступательном ключе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совместной пресс-конференции со своим предшественником Олегом РЫБАЧУКОМ.
При этом В.БАЛОГА отметил, что Секретариат способен обеспечить программу Президента Украины, и для этого у него есть и полномочия, и политическая воля.
В.БАЛОГА также считает, что все наработанное в Секретариате во времена руководства О.РЫБАЧУКА, является полезным и будет использовано.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter