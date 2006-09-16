Назначен новый глава Секретариата Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом назначил Виктора БАЛОГУ главой Секретариата Президента Украины.

Указ от 15 сентября обнародован на официальном сайте главы Украинского государства.

Справка УНИАН. В.БАЛОГА родился в 1963 году в Закарпатье. В 1984 г. окончил Львовский торгово-экономический институт, по специальности - товаровед.

Дважды занимал должность председателя Закарпатской облгосадминистрации, дважды избирался Мукачевским городским председателем. Народный депутат Украины четвертого созыва.

С 27 сентября 2005 года до сегодняшнего назначения В.БАЛОГА занимал должность министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

Член Совета политической партии “Народный Союз Наша Украина”.