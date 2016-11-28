Если бы я остался, то такая война, как на Донбассе, началась бы по всей Украине – Янукович

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Янукович сообщил по видеосвязи во время допроса в качестве свидетеля по делу пятерых экс-«беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года, которое рассматривается в Святошинском райсуде г. Киева.

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«Что я должен был делать? Поднять флаг президента в Крыму, где завтра или послезавтра состоится референдум… о выходе из состава Украины. Как мне идти сейчас бороться с референдумом, хотя я был против, но при этом другой путь – это собирать вокруг себя людей, которые возьмут оружие и начнут восстанавливать «конституционный порядок» в Украине, что это такое? Это гражданская война, которую должен был открыть я, лично. Ради того, чтобы восстановить себя на президентском посту», - заявил он.

«Я принял решение, взял на себя это решение, и только тогда я обратился к президенту России Путину и сказал ему, что я принял для себя решение покинуть территорию Украины, потому что считаю, что это очень опасно... с точки зрения жизни украинцев, жизни людей, которые есть в Украине сегодня», - добавил экс-президент.

Янукович отметил, что, если бы он остался в Украине, то «такая война, как на Донбассе, началась бы по всей территории Украины».