Киев. 16 сентября. УНИАН. Лидер фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ не исключает роспуска Верховной Рады.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, об этом он заявил вчера в эфире “5-го канала”.

“Я не исключаю возможности роспуска парламента, поскольку нынешняя динамика процесса ведет нас и в правительственный, и в парламентский кризис. И куда еще мы зайдем, если не останавливать этот процесс, очень сложно прогнозировать”, - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Он выразил уверенность, что “спас ситуацию летом этого года Президент”.

“Мне кажется, - отметил лидер “Нашей Украины”, - что только Президент может спасти правительство и парламент от сползания в очередной кризис. Пока нет законодательства и правил игры, только авторитет Президента позволяет каким-то образом вразумить участников этого переговорного процесса, поскольку их поведение временами выходит из берегов”.

Лидер фракции допускает переход “Нашей Украины” в оппозицию.

“Меморандум о создании Коалиции национального единства – это согласованный между “Нашей Украиной” и Партией регионов документ”, - отметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ. “Наша Украина” выполнила все договоренности. Если же Партия регионов со своей стороны не выполнит эти договоренности, тогда мы свободны в своих действиях”, - заявил он.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что “если не будут сформированы условия, приемлемые для всех сторон, то “Наша Украина” окажется в оппозиции, поскольку в оппозицию не идут, в ней оказываются”.

“В таком случае нам не миновать обострение и политическое, и общественное, а это значит, что мы пройдем и через правительственный кризис, с выходом “нашеукраинских” министров из правительства, и через парламентский кризис, потому что двести на двести в парламенте – это паралич. Именно поэтому все мы обречены искать договоренности, - отметил лидер “Нашей Украины”.