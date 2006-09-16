Бессмертный не исключает роспуска Верховной Рады
"И куда еще мы зайдем" не знает
Киев. 16 сентября. УНИАН. Лидер фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ не исключает роспуска Верховной Рады.
Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, об этом он заявил вчера в эфире “5-го канала”.
“Я не исключаю возможности роспуска парламента, поскольку нынешняя динамика процесса ведет нас и в правительственный, и в парламентский кризис. И куда еще мы зайдем, если не останавливать этот процесс, очень сложно прогнозировать”, - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.
Он выразил уверенность, что “спас ситуацию летом этого года Президент”.
“Мне кажется, - отметил лидер “Нашей Украины”, - что только Президент может спасти правительство и парламент от сползания в очередной кризис. Пока нет законодательства и правил игры, только авторитет Президента позволяет каким-то образом вразумить участников этого переговорного процесса, поскольку их поведение временами выходит из берегов”.
Лидер фракции допускает переход “Нашей Украины” в оппозицию.
“Меморандум о создании Коалиции национального единства – это согласованный между “Нашей Украиной” и Партией регионов документ”, - отметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ. “Наша Украина” выполнила все договоренности. Если же Партия регионов со своей стороны не выполнит эти договоренности, тогда мы свободны в своих действиях”, - заявил он.
Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что “если не будут сформированы условия, приемлемые для всех сторон, то “Наша Украина” окажется в оппозиции, поскольку в оппозицию не идут, в ней оказываются”.
“В таком случае нам не миновать обострение и политическое, и общественное, а это значит, что мы пройдем и через правительственный кризис, с выходом “нашеукраинских” министров из правительства, и через парламентский кризис, потому что двести на двести в парламенте – это паралич. Именно поэтому все мы обречены искать договоренности, - отметил лидер “Нашей Украины”.