Янукович рассказал, как бежал из Украины и встречался с Ахметовым

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил по видеосвязи из суда Ростова во время допроса в качестве свидетеля по делу пятерых экс-«беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана, сегодня в Святошинском райсуде Киева.

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«На разговор с вооруженными пограничниками (в Донецке) я потратил много времени», - заявил Янукович.

«У меня было намерение с Донецка лететь или в Киев, или в Крым. Но учитывая то, что аэропорт в Донецке был заблокирован и такой возможности у меня не было – лететь, я принял решение ехать в Крым автомобилем и у меня была одна остановка (в Донецке), чтобы заправить автомобили. На пути, которым мы двигались, был дом Ахметова, его тогда не было на месте, но я ему позвонил и дал приказ, чтобы меня там встретили его работники», - заявил он.

Также Янукович признал, что у него была встреча с самим Ахметовым 22 февраля.