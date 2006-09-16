Тимошенко объединит всех аутсайдеров

Блок Юлии Тимошенко будет объединять оппозицию в парламенте и за его пределами.

Как сообщает персональный сайт лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, об этом она заявила вчера в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По ее словам, кроме формирования межфракционной оппозиции в Верховной Раде, Блок Юлии Тимошенко намерен консолидировать оппозиционные политические силы, которые не попали в парламент.

"Мы планируем на октябрь большой объединительный форум всех оппозиционных сил, находящихся вне парламента. Мы планируем объединять за пределами парламента все политические силы, которые понимают, что сегодня происходит в этой стране", - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она считает, что если удастся построить оппозицию, которая будет говорить обществу о нарушениях, «люди легче будут ориентироваться, что делать с этой властью».

По словам лидера БЮТ, для формирования оппозиции в ВР необходимо определиться, кто является властной коалицией. «Для того, чтобы делать оппозиционное межфракционное объединение, необходимо знать четкий состав властной коалиции», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также напомнила, что БЮТ пригласил всех депутатов ВР к созданию межфракционного парламентского объединения.