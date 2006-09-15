Поживанов: Ющенко лично инициировал заявление Рыбачука об отставке

Народный депутат Украины от фракции «Наша Украина» Михаил ПОЖИВАНОВ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО лично инициировал подписание главой Секретариата Президента Олегом РЫБАЧУКОМ заявления об отставке.

Такое мнение он выразил сегодня в разговоре с корреспондентом УНИАН.

«О.РЫБАЧУК роль руководителя Секретариата в полном объеме, на мой взгляд, никогда не выполнял. И отсюда все проблемы, которые возникали с недопониманием между Президентом и депутатами», - сказал М.ПОЖИВАНОВ.

Он отметил, что за время работы О.РЫБАЧУКОМ главой Секретариата у него сложилось мнение, что все делалось специально, «чтобы Президент не слышал другие точки зрения».

«Он (Президент – УНИАН) довольствовался той информацией, которую давало окружение, а оно не пускало кого-либо, кто мог повлиять на принятие тех или иных решений Президентом Украины», - подчеркнул депутат.

В частности, В.ПОЖИВАНОВ отметил, что скорее всего и последние решения Президента по коалиционным вопросам также принимались под влиянием О.РЫБАЧУКА.

«Все, что связно с той же коалицией, с теми же программами, какими-то непонятными вещами, которые, на мой взгляд, сильно вредили имиджу Президента, потому что люди ждали и ждут твердой руки по выполнению тех обещаний, которые были даны во время президентской кампании и парламентской», - сказал М.ПОЖИВАНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Виктор ЮЩЕНКО подтвердил журналистам, что принял отставку главы своего Секретариата Олега РЫБАЧУКА.