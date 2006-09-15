Ющенко: действия правительства рассмотрят Генпрокуратура и СНБО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о ряде угрожающих тенденций в социально-экономической сфере страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил журналистам на пресс-конференции в Секретариате Президента.

По его словам, в деятельности правительства и большинства (парламентского – УНИАН) в последнее время есть действия, которые вызывают обеспокоенность.

По словам Президента, именно это было темой разговора с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Я хотел предостеречь премьера от нарушения положений подписанного ранее Универсала национального единства», - сказал он.

В частности, В.ЮЩЕНКО сказал, что вопреки закону перенесено увеличение с 1 декабря минимальной зарплаты до 400 грн.

«Это не понятная и не нужная ревизия», - сказал он.

Также, по его словам, в проекте госбюджета на 2007 год нет никаких признаков уменьшения налоговой нагрузки.

По словам Президента, это ухудшает возможности для бизнесовой деятельности. А также уменьшает возможности для детенизации экономики.

Кроме этого, Президент подверг критике действия правительства относительно компенсаций по уплате налога на добавленную стоимость. Президент привел примеры, в соответствии с которыми компенсации уплаты НДС в восточных областях колеблются в размере от 100 до 220%, в то же время в западных и центральных областях они составляют приблизительно от 2 до 20%.

В.ЮЩЕНКО дал поручение Генеральной прокуратуре Украины на протяжении 10 дней разобраться с этими фактами.

Он также сказал, что в ближайшее время эти и другие социально-экономические вопросы будут рассмотрены на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Президент Украины обеспокоен попытками ревизии внешнеполитического курса Украины.

«Я имел не очень приятный разговор с премьером по этому вопросу», - сказал он.

Говоря о заявлениях Виктора ЯНУКОВИЧА относительно НАТО, сделанных им вчера в Брюсселе, Президент сказал, что понимает, что они формировались под воздействием его политической позиции (УНИАН: 14 сентября в Брюсселе после заседания комиссии «Украина-НАТО» премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина откладывает свое желание присоединиться к НАТО).

Однако, по словам В.ЮЩЕНКО, предметом объединения всегда является общая цель. При этом Президента напомнил, что существует закон о принципах национальной безопасности Украины.

«Это является основой для внешнеполитического курса», - сказал он. В.ЮЩЕНКО заявил, что требует от правительства четкого соблюдения положений указанного закона.

Вместе с тем глава государства отметил, что Украина активно обеспечивает реализацию плана действий Украина-ЕС. Он сказал, что в ближайшее время будет сформирована рабочая группа для формирования нового соглашения с ЕС вместо действующего соглашения о партнерстве и сотрудничестве.

Президент также сообщил, что в ближайшее время будет активизирована работа относительно вступления Украины в ВТО. По его словам, на базе этого можно будет начать переговоры о формировании зоны свободной торговли с ЕС.

Президент критикует попытки давления на депутатов Верховной Рады.

«В парламенте не должно быть силового давления на депутатов», - отметил он.

По его словам, возвращение к силовому формированию большинства является манипуляцией политических результатов выборов, их фальсификацией.

В.ЮЩЕНКО призвал депутатов чувствовать ответственность перед избирателями, «уметь держать удар».

«Я не хотел бы, чтобы парламент вернулся к эпохе, которая господствовала несколько лет назад», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он добавил, что будет требовать обеспечения прав оппозиции и обеспечения осуществления ею контролирующих функций.

Президент критикует кадровую политику нынешнего правительства.

«Много упреков к кадровой политике», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент считает неприемлемыми заявления о замене председателей местных администраций. Также он подверг критике массовую замену руководителей налоговой администрации на местах.

По его словам, это является попыткой взять в свои руки контроль финансовых потоков в регионах.

Он также отметил, что на большое количество должностей назначаются люди из одного региона.

«Это дорога к дискредитации», - сказал он.

Также, по его словам, случаются «просто абсурдные назначения». В качестве примера он привел замену председателя Государственного комитета архивов Украины. Отметив, что на этом посту доктора исторических наук сменил человек с техническим образованием, В.ЮЩЕНКО спросил: «Разве это комплимент власти?».

Виктор Ющенко критикует большинство за затягивание процесса создания широкой коалиции в парламенте.

«Меня тревожит задержка формирования коалиционного большинства», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, диалог явно затягивается, он проходит «с демонстрацией нежелания завершать этот процесс».

По словам Президента, когда он позавчера ознакомился со списком разногласий, которые существуют между участниками переговоров, его удивило то, что по многим позициям существуют явные нарушения положений подписанного раньше Универсала национального единства.

Президент отметил, что сегодня необходимо четкое понимание национального единства.

По его словам, в названии сегодняшней антикризисной коалиции не хватает лишь одного – самого кризиса.

Однако, по его словам, из-за несогласованности действий мы можем накликать эту беду.

Президент призывает правительство провести ряд реформ в 2007 году.

В частности, он напомнил о необходимости принятия закона о Кабинете Министров и Государственной службе. По его словам, должен быть разработан и принят пакет законов, которые предусматривают реформы в 2007 году. Среди них В.ЮЩЕНКО назвал реформы образования, медицины, а также коммунальную, пенсионную и налоговую реформы.

Президент отметил, что он долго говорил об этом с премьером и у него создалось впечатление, что Виктор ЯНУКОВИЧ понял необходимость реализации этих мер.

«Мы не должны потратить впустую 2007 год», - сказал Президент.

Он отметил, что планируется, что подобные встречи с премьером будут проходить каждую неделю.

Подобные встречи В.ЮЩЕНКО планирует также проводить и с председателем Верховной Рады Украины Александром МОРОЗОМ.