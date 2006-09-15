Ющенко назвал тему разговора с Януковичем

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о ряде угрожающих тенденций в социально-экономической сфере страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил журналистам на пресс-конференции в Секретариате Президента.

По его словам, в деятельности правительства и большинства (парламентского – УНИАН) в последнее время есть действия, которые вызывают обеспокоенность.

По словам Президента, именно это было темой разговора с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Я хотел предостеречь премьера от нарушения положений подписанного ранее Универсала национального единства», - сказал он.

В частности, В.ЮЩЕНКО сказал, что вопреки закону перенесено увеличение с 1 декабря минимальной зарплаты до 400 грн.

«Это не понятная и не нужная ревизия», - сказал он.

Также, по его словам, в проекте госбюджета на 2007 год нет никаких признаков уменьшения налоговой нагрузки.

По словам Президента, это ухудшает возможности для бизнесовой деятельности. А также уменьшает возможности для детенизации экономики.

Кроме этого, Президент подверг критике действия правительства относительно компенсаций по уплате налога на добавленную стоимость. Президент привел примеры, в соответствии с которыми компенсации уплаты НДС в восточных областях колеблются в размере от 100 до 220%, в то же время в западных и центральных областях они составляют приблизительно от 2 до 20%.

В.ЮЩЕНКО дал поручение Генеральной прокуратуре Украины на протяжении 10 дней разобраться с этими фактами.

Он также сказал, что в ближайшее время эти и другие социально-экономические вопросы будут рассмотрены на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.