Ющенко: антикризисной коалиции не хватает кризиса

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критикует большинство за затягивание процесса создания широкой коалиции в Верховной Раде Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил журналистам на пресс-конференции в Секретариате Президента.

«Меня тревожит задержка формирования коалиционного большинства», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, диалог явно затягивается, он проходит «с демонстрацией нежелания завершать этот процесс».

По словам Президента, когда он позавчера ознакомился со списком разногласий, которые существуют между участниками переговоров, его удивило то, что по многим позициям существуют явные нарушения положений подписанного раньше Универсала национального единства.

Президент отметил, что сегодня необходимо четкое понимание национального единства.

По его словам, в названии сегодняшней антикризисной коалиции не хватает лишь одного – самого кризиса.

Однако, по его словам, из-за несогласованности действий мы можем накликать эту беду.