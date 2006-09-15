Ющенко уже знает преемника Рыбачука

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял отставку главы Секретариата Президента Олега РЫБАЧУКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил журналистам на пресс-конференции в Секретариате.

Отвечая на вопрос журналистов, отвечает ли действительности такая информация, В.ЮЩЕНКО сказал – отвечает.

Он сказал, что завтра будет более полная информация на эту тему, в частности, информация о преемнике О.РЫБАЧУКА.

«Есть такой человек, но нужно пройти полную процедуру (назначения)», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В свою очередь пресс-секретарь Президента Ирина ГЕРАЩЕНКО сообщила, что завтра О.РЫБАЧУК планирует провести совместную пресс-конференции со своим преемником.