Ющенко уже знает преемника Рыбачука
19:57, 15 сентября 2006Политика
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Завтра они дадут совместную пресс-конференцию
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял отставку главы Секретариата Президента Олега РЫБАЧУКА.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил журналистам на пресс-конференции в Секретариате.
Отвечая на вопрос журналистов, отвечает ли действительности такая информация, В.ЮЩЕНКО сказал – отвечает.
Он сказал, что завтра будет более полная информация на эту тему, в частности, информация о преемнике О.РЫБАЧУКА.
«Есть такой человек, но нужно пройти полную процедуру (назначения)», - сказал В.ЮЩЕНКО.
В свою очередь пресс-секретарь Президента Ирина ГЕРАЩЕНКО сообщила, что завтра О.РЫБАЧУК планирует провести совместную пресс-конференции со своим преемником.
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