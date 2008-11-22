В Сумской области открыт мемориал и памятники жертвам Голодомора

Сегодня в Сумской области в селе Пески Буринского района торжественно открыт областной мемориал памяти жертв Голодомора 1932-33 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, мемориал возведен на месте массового захоронения жертв Голодомора 1932-1933 годов, жителей села Пески.

Согласно сведениям книги регистрации актов гражданского состояния, только за семь с половиной месяцев 1933 года в Песках умерли 1185 человек.

Открыли мемориал первый заместитель председателя Сумской облгосадминистрации Владимир САПСАЙ, руководители района и села.

Мемориал представляет собой комплекс сооружений. Среди них ярко выделяется контур крестьянского дома, внутри которого три равновеликих креста, символизирующих собой смерть людей старшего поколения, среднего возраста и детей. На переднем плане „чашей” расположены „Снопы скорби” – мраморные плиты в виде снопов с вычеканенными на них фамилиями, именами, отчествами и возрастом людей. Всего нанесены данные о 1167 жителях с. Пески, умерших во время Голодомора 1932-1933 годов. Автор проекта предлагает назвать областной Мемориал „Жатва скорби”.

Также в Сумах сегодня прошла торжественная церемония открытия памятника жертвам Голодомора, на котором вычеканена надпись: "Невимовний біль, тугу приносимо на вічну пам`ять і спокій жертвам Голодомору 1932-1933 років".

Решение о сооружении этого памятника было принято в 2007 году Сумской облгосадминистрацией совместно с Сумским горисполкомом. Он расположен в сквере Памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине (ранее сквер имени Баумана, который был переименован 12 мая 2008 г.).

Его строительство было начато в сентябре в 2008 г. за средства местного бюджета. Площадь памятника – 30 кв. м, а прилегающая площадь (700 кв. м) вымощена плиткой. Общая высота монумента составляет 8 метров.

Также памятники жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине и политических репрессий были открыты сегодня в городах Ромны, Ахтырка, Конотоп и Белополье Сумской области.