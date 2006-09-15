Завершилась встреча Ющенко с Януковичем
17:30, 15 сентября 2006Политика
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Президент к прессе не вышел
В Секретариате Президента закончилась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Как передает корреспондент УНИАН, планировалось, что по окончании встречи Президент выйдет к прессе, которая ожидает его в помещении пресс-центра. Однако впоследствии стало известно, что у В.ЮЩЕНКО началась другая протокольная встреча, которая была запланирована на сегодня в первой половине дня.
Пресс-служба Президента на данный момент не имеет информации о том, с кем происходит встреча и когда она может завершиться.
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