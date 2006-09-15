Постановление суда о восстановлении Жовтяка вступило в законную силу

Сегодня Апелляционный суд Киевской области не удовлетворил жалобу представителя Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который требовал отменить постановление Киево-Святошинского районного суда о восстановлении Евгения ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской областной государственной администрации.

Тем самым завершено апелляционное рассмотрение дела о восстановлении Е.ЖОВТЯКА в должности и решение суда вступило в силу. Об этом УНИАН сообщил адвокат Е.ЖОВТЯКА Сергей БОЙКО.

По информации С.БОЙКО, суд рассмотрел аргументы представителя Президента КРЫЖАНОВСКОЙ, настаивая на которых, она требовала отменить постановление Киево-Святошинского районного суда от 16 июня этого года о восстановлении Е.ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской ОГА и вынести решение, которым отказать Е.ЖОВТЯКУ в удовлетворении требований о восстановлении. После этого, сообщил адвокат, было принято решение оставить жалобу без удовлетворения, а постановление Киево-Святошинского райсуда от 16 июня без изменений.

Следовательно, говорит С.БОЙКО, постановление суда о восстановлении Е.ЖОВТЯКА вступило в законную силу, а следовательно, Указ Президента В.ЮЩЕНКО об освобождении Е.ЖОВТЯКА от должности от 24 мая 2006 года утратил силу, а действует Указ Президента В.ЮЩЕНКО о назначении Е.ЖОВТЯКА председателем Киевской ОГА от 4 февраля 2005 года.

Согласно украинскому законодательству, пояснил адвокат, сторона Президента может подать кассационную жалобу в Высший административный суд, но пока решение суда первой инстанции после завершения апелляционного рассмотрения, то есть после 15 сентября, вступило в законную силу.

Как сообщил адвокат, для правового решения коллизии с двумя действующими губернаторами столичной области не нужен даже Указ Президента об увольнении Веры УЛЬЯНЧЕНКО, поскольку в соответствии с Кодексом законов о труде Украины основанием для увольнения В.УЛЬЯНЧЕНКО является увольнение в связи с восстановлением работника, ранее выполнявшего эту работу.

Как сообщал УНИАН, 24 мая этого года Президент В.ЮЩЕНКО своим Указом освободил Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской облгосадминистрации. Считая свое увольнение незаконным, Е.ЖОВТЯК подал иск в суд. 16 июня Киево-Святошинский районный суд удовлетворил иск и отменил указ Президента Украины от 24 мая, восстановив Е.ЖОВТЯКА в должности.

Поскольку решение суда не было исполнено Президентом, 21 июня было открыто исполнительное производство по принудительному исполнению решения суда. Государственный исполнитель обязал В.ЮЩЕНКО до 10 августа издать соответствующий Указ. Это требование также не было выполнено.

Законом предусмотрено, что в случае, когда ответчик добровольно не исполняет решение суда, его должны оштрафовать – на сумму от 10 до 20 необлагаемых налогом минимумов с доходов граждан (то есть, от 140 до 280 гривен – УНИАН). Если решение опять не будет исполнено, налагается еще один штраф – на сумму от 20 до 40 необлагаемых минимумов (то есть, от 340 до 680 гривен – УНИАН). Если и после этого должностное лицо не исполняет решение суда, государственный исполнитель должен обратиться в суд с ходатайством о возбуждении уголовного дела.

Поскольку Президент Украины в соответствии с законодательством имеет неприкосновенность и Конституция защищает его от уголовного преследования, после двух штрафов государственный исполнитель должен обращаться не в суд, а в Верховную Раду Украины, которая имеет определенные полномочия, если Президент нарушает Конституцию Украины.