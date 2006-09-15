Чалый не поймет, кем был Янукович в Брюсселе

Эксперты не понимают аргументацию премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА относительно причин отказа от Плана действий по приобретению членства в НАТО, о чем он заявил 14 сентября, находясь в Брюсселе.

Об этом заявили на пресс-конференции в агентстве УНИАН председатель Фонда “Демократические инициативы” Илько КУЧЕРИВ, представитель Института Евроатлантического сотрудничества Александр СУШКО и представитель Центра им. А.Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ.

“Эти заявления либо свидетельствуют о недостаточной компетентности советников, либо о лукавстве политиков, которые не желают брать на себя ответственность”, - сказал А.СУШКО, комментируя, в частности, обоснование В.ЯНУКОВИЧЕМ отказа от Плана действий тем, что население недостаточно осведомлено о НАТО. По словам эксперта, План действий по приобретению членства в НАТО как раз и предусматривает, прежде всего, усиленную информационную работу государства среди населения относительно настоящих целей и задач Альянса.

При этом опыт 7 стран, которые выполнили действия, предусмотренные Планом действий, и присоединились к НАТО в 2004 году, по словам А.СУШКО, свидетельствует о том, что население за 7 лет работы по реализации Плана действий стало намного более осведомленным в отношении действий НАТО, и поддержка вступления в НАТО населением в некоторых странах очень сильно выросла.

“Правительство напоминает студента, которой окончил определенный курс и хочет остаться на нем повторно, вместо того, чтобы идти дальше”, - сказал А.СУШКО.

В свою очередь В.ЧАЛЫЙ отметил, что заявления украинского премьера, сделанные в Брюсселе, вызывают много вопросов, в частности, относительно того, являются ли эти заявления его личной позицией или позицией премьера, или позицией лидера партии, а также отвечают ли эти заявления директивам, которые, как правило, принимаются перед какими-либо переговорами коллегиально.

Кроме того, по словам В.ЧАЛОГО, есть и вопрос к аргументации. В частности, по словам эксперта, несмотря на обещания более полно информировать население о НАТО, на следующий год в бюджете на эти цели предусмотрено только 3 млн. грн., что намного меньше, чем даже в 2006 году.

“Для сравнения, на освещение деятельности народных депутатов в бюджете в следующем году планируется направить почти в три раза больше – 17 млн. грн.”, - сказал В.ЧАЛЫЙ.

Он также отметил, что План действий по приобретению членства, прежде всего, предусматривает проведение различного рода реформ: социальных, экономических, судебных и тому подобное. При этом отказ от такого плана вместе с задекларированным желанием воплощать реформы приводят к потере еще одного элемента контроля за властью со стороны гражданского общества, считает эксперт.

“Возможно, правительство не хочет брать дополнительные обязательства, которые могут быть проконтролированы”, - допустил В.ЧАЛЫЙ.

И.КУЧЕРИВ, в свою очередь, отметил, что Центр “Демократические инициативы” разработал индикаторы оценки осведомленности населения. При этом, по данным опросов в ноябре 2005 года и июне 2006 года, уровень осведомленности не изменился. “Мы будем и в дальнейшем отслеживать уровень осведомленности населения”, - сказал И.КУЧЕРИВ.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября в Брюсселе премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина пока откладывает желание вступить в НАТО из-за публичной оппозиции и политической ситуации в стране.