Москаль об условии ЕС по экспорту древесины: пусть не превращают Украину в сырьевой придаток
Председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль будет просить народных депутатов от Закарпатья не голосовать за отмену моратория на вывоз необработанной древесины за границу.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам Москаля, вчера президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина в ближайшие недели отменит запрет на экспорт необработанной древесины. В ответ на это ЕС готов предоставить нам последний транш финансовой помощи в 600 млн евро.
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«Хочу сказать по этому поводу несколько слов как руководитель единственной области в Украине, лесистость которой занимает более половины территории, и единой области, которая не продает в Европу ни топливную, ни деловую древесину. Так может, тогда вывезем из этой страны все, что имеет хоть какую-то ценность, продадим за копейки, а сами останемся голые и босые в центре Европы? О 600 миллионах евро помощи через полгода все забудут, а вырубленные и проданные за копейки Карпаты станут национальным позором на долгие годы. Поэтому пусть европейские партнеры не ставят нам ультиматумы и не превращают Украину в сырьевой придаток. Я лично буду просить нардепов от Закарпатья не голосовать за отмену моратория на вывоз необработанной древесины за рубеж», - подчеркнул Москаль.
Как сообщал УНИАН, Украина ввела мораторий на экспорт древесины как единственно возможную на тот момент меру, позволившую навести порядок в сфере вырубки леса и оборота продукции лесного хозяйства.
Это решение вызвало много критики со стороны Евросоюза. В частности, еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявляла, что мораторий противоречит нормам Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
В свою очередь, глава Представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли отметил, что отмена моратория - основное условие выделения средств.
С ним соглашался и глава торгового сектора Представительства ЕС в Украине Николас Бердж. По его словам, отказ от снятия моратория может привести к отказу некоторых стран утвердить предложение Еврокомиссии о расширении квот на украинскую продукцию.
В Украине единой позиции относительно моратория на экспорт древесины нет.
При этом первый вице-премьер-министр Степан Кубив заявлял, что, если продление действия моратория на экспорт древесины приведет к увеличению переработки древесины внутри страны, что выгодно для Украины, Киев может обойтись без макрофинансовой помощи Европейского Союза.
24 ноября председатель Еврокомиссии Юнкер подчеркнул, что ЕС надеется на снятие Украиной в ближайшие недели моратория на экспорт древесины, введенного в 2015 году сроком на 10 лет. По словам Юнкера, отмена моратория станет ключевым условием предоставления Украине очередного транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.