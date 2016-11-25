Москаль об условии ЕС по экспорту древесины: пусть не превращают Украину в сырьевой придаток

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Москаля, вчера президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина в ближайшие недели отменит запрет на экспорт необработанной древесины. В ответ на это ЕС готов предоставить нам последний транш финансовой помощи в 600 млн евро.

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«Хочу сказать по этому поводу несколько слов как руководитель единственной области в Украине, лесистость которой занимает более половины территории, и единой области, которая не продает в Европу ни топливную, ни деловую древесину. Так может, тогда вывезем из этой страны все, что имеет хоть какую-то ценность, продадим за копейки, а сами останемся голые и босые в центре Европы? О 600 миллионах евро помощи через полгода все забудут, а вырубленные и проданные за копейки Карпаты станут национальным позором на долгие годы. Поэтому пусть европейские партнеры не ставят нам ультиматумы и не превращают Украину в сырьевой придаток. Я лично буду просить нардепов от Закарпатья не голосовать за отмену моратория на вывоз необработанной древесины за рубеж», - подчеркнул Москаль.

Как сообщал УНИАН, Украина ввела мораторий на экспорт древесины как единственно возможную на тот момент меру, позволившую навести порядок в сфере вырубки леса и оборота продукции лесного хозяйства.

Это решение вызвало много критики со стороны Евросоюза. В частности, еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявляла, что мораторий противоречит нормам Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В свою очередь, глава Представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли отметил, что отмена моратория - основное условие выделения средств.

С ним соглашался и глава торгового сектора Представительства ЕС в Украине Николас Бердж. По его словам, отказ от снятия моратория может привести к отказу некоторых стран утвердить предложение Еврокомиссии о расширении квот на украинскую продукцию.

В Украине единой позиции относительно моратория на экспорт древесины нет.

При этом первый вице-премьер-министр Степан Кубив заявлял, что, если продление действия моратория на экспорт древесины приведет к увеличению переработки древесины внутри страны, что выгодно для Украины, Киев может обойтись без макрофинансовой помощи Европейского Союза.

24 ноября председатель Еврокомиссии Юнкер подчеркнул, что ЕС надеется на снятие Украиной в ближайшие недели моратория на экспорт древесины, введенного в 2015 году сроком на 10 лет. По словам Юнкера, отмена моратория станет ключевым условием предоставления Украине очередного транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.