Ющенко принял отставку Рыбачука

Виктор ЮЩЕНКО принял отставку Олега РЫБАЧУКА с должности главы Секретариата Президента Украины.

Об этом УНИАН сообщил источник в Секретариате Президента.

В то же время пресс-секретарь Светлана ЗАЛИЩУК не подтвердила и не опровергла эту информацию.