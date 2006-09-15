Ющенко принял отставку Рыбачука
16:11, 15 сентября 2006Политика
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Президент принял отставку Олега Рыбачука с должности главы Секретариата. Официально эта информация не подтверждена и не опровергнута
Виктор ЮЩЕНКО принял отставку Олега РЫБАЧУКА с должности главы Секретариата Президента Украины.
Об этом УНИАН сообщил источник в Секретариате Президента.
В то же время пресс-секретарь Светлана ЗАЛИЩУК не подтвердила и не опровергла эту информацию.
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