Суверенитет Украины зависит от энергоресурсов и НАТО

Суверенитет и целостность Украины могут быть обеспечены за счет диверсификации поставок энергоресурсов и вступления в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Политическая независимость возможна, если мы решим вопросы диверсификации и прозрачности поставок энергоносителей, и, прежде всего, газа. И второе – если мы решим вопросы безопасности путем вступления в НАТО», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Министр обороны напомнил, что во время параллельного существования НАТО и Варшавского договора «невозможно было представить, что Россия будет демонстрировать учения по перекрытию поставок газа на Запад». «В третьем тысячелетии, когда численность армии и количество вооружений сокращается, когда Россия более активно, чем Украина, сотрудничает с НАТО, становятся возможными такие упражнения по перекрытию и фактически энергетическому диктату. Это неприемлемо. Мы можем только условно говорить, что мы - независимое государство», - пояснил он.