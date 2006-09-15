Янукович должен был заявить о готовности присоединиться к Плану Украина-НАТО

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ должен был подать Брюсселю сигнал о готовности Украины присоединиться к Плану действий Украина-НАТО во исполнение положения подписанного ранее Универсала национального единства.

Об этом заявил советник Президента по юридическим вопросам Николай ПОЛУДЕННЫЙ на брифинге в Секретариате Президента, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, намерение Украины присоединиться к Плану действий четко прописано в Универсале. «Нужно говорить о том, что политическая сила, которая взяла обязательства, должна его выполнять», - сказал Н.ПОЛУДЕННЫЙ. Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что Универсал теоретически может быть денонсирован, однако вместе с тем, по словам советника Президента, он подписывался для того, чтобы его положения выполнялись. Н.ПОЛУДЕННЫЙ отметил, что любая из сторон, присоединившихся к Универсалу может отказаться от его выполнения. В таком случае это будет означать изменение политической ситуации в треугольнике власти Президент - Кабинет Министров - Верховная Рада.