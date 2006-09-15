В Секретариате проходит встреча Ющенко с Януковичем

В Секретариате Президента проходит встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Одним из вопросов встречи - обсуждение темы вступления Украины в НАТО. По информации пресс-службы Президента, после окончания встречи ожидается заявление В.ЮЩЕНКО по этому вопросу.