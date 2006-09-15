В Секретариате проходит встреча Ющенко с Януковичем
14:07, 15 сентября 2006Политика
748 0
Ожидается заявление Президента
В Секретариате Президента проходит встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Одним из вопросов встречи - обсуждение темы вступления Украины в НАТО. По информации пресс-службы Президента, после окончания встречи ожидается заявление В.ЮЩЕНКО по этому вопросу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter