Нацбанк не советует украинцам скупать доллары

Заместитель главы Национального банка Украины Александр САВЧЕНКО призывает население не покупать доллары по завышенному курсу. Об этом он сказал в эфире "5 канала".

"Хотел бы обратиться к гражданам, чтобы не спешили менять гривни на доллары, потому что девальвация может смениться ревальвацией", - сказал он.

По мнению банкира, смена тенденции может произойти в середине 2009 года.

"Тенденция может поменяться в середине следующего года. Доллары сейчас идут в США, потом начнут выходить назад, и их будет очень много", - отметил А.САВЧЕНКО.

Он не назвал каких-либо курсовых ориентиров на конец 2008 или на 2009 год, однако подчеркнул, что ситуация в валютно-курсовой сфере может наладиться в случае нормализации сальдо внешней торговли.

"Если правительство сможет исправить ситуацию с торговым балансом с минуса на плюс, если мы обеспечим приток иностранных инвестиций, то ситуация с курсом будет под контролем", - цитируют "Подробности" заместителя главы НБУ.

А.САВЧЕНКО назвал основными факторами, влияющими на курс гривни к доллару, ситуацию с торговым балансом, финансовым счетом, психологические ожидания населения по девальвации или ревальвации, а также наблюдающийся в последнее время дефицит долларов в мире.

Как сообщалось, курс гривны на межбанковском валютном рынке 20 ноября снизился на 32 копейки до 6,3 гривны за доллар.

НБУ понизил официальный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанковских торгах, устанавливаемый им на 21-23 ноября, на 0,52 копейки до 5,9988 гривны за доллар.