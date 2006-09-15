Министр обороны Гриценко: ”не дождетесь”

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что не намерен уходить в отставку из-за разногласий с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, касающихся отношений Украины и НАТО. Отвечая на вопрос журналиста о вероятности такого шага, министр ответил: " Не дождетесь".

«Я буду и дальше работать в этой должности, пока Президент Украины не примет другого решения», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Министр обороны также подчеркнул, что не намерен отказываться от политики присоединения Украины к НАТО. «Я останусь в должности министра обороны и буду работать настолько эффективно, насколько это возможно», - добавил он.