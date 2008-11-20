Юрий Шухевич про войну в Грузии, вербовку наемников и кинопровокацию

УНА-УНСО отвергает обвинения в свой адрес в участии в южноосетинском конфликте.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Украинской национальной ассамблеи - Украинской народной самообороны (УНА-УНСО) Юрий ШУХЕВИЧ.

Он не исключил участия нескольких украинских наемников, однако отметил, что “украинцы как организованная сила не принимали участия в этом конфликте”.

По словам Ю.ШУХЕВИЧА, представители российских спецслужб делали попытки завербовать представителей УНА-УНСО для участия в военных действиях на стороне непризнанных кавказских республик, предлагая им за это значительные средства, однако заверил, что ни один из членов УНА-УНСО не принял это предложение.

По мнению Ю.ШУХЕВИЧА, это делалось для того, чтобы потом были найдены тела украинских воинов с настоящими документами, и это стало бы основанием для обвинений в адрес Украины в участии в военных действиях. В подтверждение этого лидер УНА-УНСО отметил, что ключевыми условиями вербовки украинцев были наличие украинского военного билета с указанием военной специальности “подрывник”.

Ю.ШУХЕВИЧ также сказал, что фильм “Война 08.08.08”, который сейчас пропагандирует народный депутат Валерий КОНОВАЛЮК, “иначе, как провокацией ФСБ, не назовешь”.

По его словам, фрагменты фильма, где фигурируют якобы представители УНА-УНСО, грубо сфабрикованы.

Для примера этого председатель киевской организации УНА-УНСО Игорь МАЗУР обратил внимание, что в фильме УНСО расшифровывается как “Украинская национал-социалистическая организация”, а символику УНСО авторы фильма разместили в тексте программы Конгресса украинских националистов, хотя это две абсолютно разные организации.