Янукович и Путин встретились, чтобы обсудить перспективы

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что Партия регионов и «Единая Россия» как самые влиятельные политические силы в двух странах будут выступать гарантами стабильности отношений между Украиной и Россией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов,об этом он сказал сегодня в ходе встречи с премьер-министром РФ, председателем партии «Единая Россия» Владимиром ПУТИНЫМ по окончании работы в Москве X съезда «Единой России».

«Как ведущие политические силы в своих странах мы активно поддерживали и поддерживаем контакты с целью влиять на политику наших государств, с целью углубления отношений стратегического партнерства России и Украины, а также расширения экономической кооперации», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух партий, в частности – наполнения качественно новым содержанием договора о сотрудничестве между Партией регионов и партией «Единая Россия».

Кроме того, в ходе встречи стороны затронули вопросы необходимости восстановления традиционно добрососедских отношений между Украиной и Россией, а также вопросы взаимодействия и координации усилий, направленных на преодоление последствий экономического кризиса.